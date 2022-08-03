Судак, Крым, 3 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В середине августа в рамках «Тавриды. АРТ» пройдет «Фестиваль креативного образования». Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» Владимир Машков на мероприятии арт-кластера «Таврида. АРТ»

В программе фестиваля — мотивационные и неформальные встречи с лидерами креативных индустрий, дискуссии и презентации, которые станут демонстрацией новых подходов к образованию. Ключевым событием мероприятия станет шоу-презентация Университета креативных индустрий «Таврида. АРТ» — образовательного центра нового образца.

Как отмечают в пресс-службе, спикерами образовательной программы станут представители различных сфер культуры и искусства, креативных индустрий, науки, спорта и государственного управления. Среди них: президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, журналистка Алёна Жигалова, народный артист России Владимир Машков и другие.

Добавим, что «Фестиваль креативного образования» пройдёт с 15 по 18 августа 2022 года в Крыму.