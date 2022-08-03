Киев, , 16:52 — REGNUM Украинские боевики откровенно заявляют мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться из зоны боевых действий, так как им «нужно прикрытие», заявил 3 августа представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом укронацисты заявили жителям Артёмовска.

«Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться — им реально перекрыли дорогу, сказали: «Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие», — сказал Марочко.

Он пояснил, что украинские нацисты оборудуют свои позиции прямо в квартирах, не разрешая жителям эвакуироваться в ближайшие подвалы.

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