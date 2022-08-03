Салехард, , 17:09 — REGNUM Восхождение на Ледник Романтиков «Движение вверх-2022» состоится 13 августа. Участникам предстоит преодолеть путь протяженностью пять километров к древнему леднику. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-ненецкого автономного округа.

Восхождение на Рай-Из Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ледник Романтиков расположен на южном склоне горного массива Рай-Из у долины реки Енга-Ю. Маршрут в одну сторону занимает примерно 2,5 часа, а на преодоление всего маршрута уйдёт не более одного дня.

Всего 200 человек смогут совершить восхождение. Безопасность будут обеспечивать опытные проводники, особая подготовка не требуется.

Сборы участников пройдут в Салехарде, после чего будет организован трансфер Салехард — Лабытнанги — Харп к подножию горы, откуда будет дан старт восхождению.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале у подножия массива Рай-Из прошел масштабный слет мототуристов «Мотополярник 2022», во время которого был установлен мировой рекорд — в одной точке за полярный кругом собрались 317 байкеров.

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