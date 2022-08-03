Симферополь, , 16:48 — REGNUM Штормовое предупреждение будет действовать на территории Республики Крым с 3 по 5 августа — в регионе прогнозируются сильные ливни, возможно повышение уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Крым. Вид на Коктебель Марина Каширская © ИА REGNUM

Уже 3 августа, а также 4 и 5 августа в регионе прогнозируются сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквалистый ветер с порывами до 20-25 м/с.

«Во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа на отдельных реках возможны кратковременные повышения уровней воды на 0,5-1,5 метров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее непогоду в Крыму прогнозировали на 2 августа — спасатели предупреждали о сильных ливнях и шквалистом ветре.