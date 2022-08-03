Истра, Московская область, , 16:47 — REGNUM В результате пожара на складских помещениях в Подмосковье погиб как минимум один человек. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пожар Dave Hogg

Кроме того, сообщается как минимум о 13 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания складских помещений в подмосковном селе Петровское по данным МЧС увеличилось до 5 тыс. квадратных метров.

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