Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В результате пожара на складских помещениях в Подмосковье погиб как минимум один человек. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Dave Hogg Пожар

Кроме того, сообщается как минимум о 13 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания складских помещений в подмосковном селе Петровское по данным МЧС увеличилось до 5 тыс. квадратных метров.