Бишкек, 3 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающего возможность разрешить семьям военнослужащих, погибших при исполнении, бесплатно приватизировать жильё в домах государственного и ведомственного жилищных фондов.

Gps.gov.kg Киргизские пограничники

Авторы инициативы отмечают, что сейчас права семей военных, погибших в ходе несения службы, в недостаточной степени защищены на законодательном уровне — в соответствии с Жилищным кодексом, приватизация служебных квартир допускается только через прямую продажу.

Поэтому они предлагают внести в законодательство изменения, позволяющие семьям погибших солдат и офицеров стать владельцами такого жилья, не выкупая его у государства.