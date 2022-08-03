Курган, , 16:46 — REGNUM В Курганской области за сутки на 3 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлении выписали 62. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Всего за сутки выявлено на 3 августа 28 заражённых коронавирусом курганца, на трёх человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 3 августа выявлено 105 698 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 966 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 26 человек