Вена, , 16:41 — REGNUM Страны ОПЕК+ в сентябре увеличат добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике альянса, распространённом по итогам заседания 3 августа.

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«Скорректировать в сторону повышения уровень добычи для стран-участниц Организации стран — экспортёров нефти и стран, не входящих в ОПЕК, на 0,1 миллиона баррелей в сутки на сентябрь 2022 года», — говорится в заявлении.

Согласно приведённой таблице, Россия и Саудовская Аравия смогут наращивать добычу по 26 тысяч баррелей в сутки.