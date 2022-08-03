Иваново, 3 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом, в котором кипятком обварилась маленькая девочка, вынес суд в Ивановской области. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области.

ИА REGNUM Батарея

Заведующая МДОУ «Детский сад Воскресенский» признана виновной в халатности. Как установлено судом и следствием, 18 февраля 2021 года в детском саду в селе Воскресенское Савинского района прорвало батарею. Вода хлынула на игравшую рядом двухлетнюю девочку. Малышка получила ожоги первой — второй степени.

Суд пришёл к выводу, что подсудимая не приняла необходимых мер по организации защитных ограждений для отопительных приборов. В результате ненадлежащего исполнения заведующей детсадом должностных обязанностей по обеспечению технического надзора, водоразборный кран батареи проржавел, в нем появились трещины, что привело к прорыву батареи и повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также компенсация морального вреда и материального ущерба на общую сумму 315 тысяч рублей.