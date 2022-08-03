Истра, Московская область, , 16:36 — REGNUM Мэрия Москвы направило два вертолета Ка-32 Московского авиацентра на помощь в тушении пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Об этом 3 августа сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Тушение пожара с вертолета Mil.ru

«Вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости», он- сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о применении авиации для тушения пожара складов сообщили в МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь пожара на складах в Подмосковье увеличилась до 5 гектаров