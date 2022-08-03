Улан-Батор, , 16:36 — REGNUM Спикер Великого Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с главой Банка Монголии Бядрангийном Лхагвасурэном и обменялся мнениями по темам экономической ситуации, роста цен, валютных резервах.

Флаг Монголии

По данным Бядрангийна Лхагвасурэна инфляция в Монголии на конец июня достигла 16,1%, в Улан-Баторе — 16,9%.

Цены на монгольские продовольственные товары выросли на 1,9%, стоимость топлива — на 2,8%. Как отметил Лхагвасурэн, в стране 203 из 373 видов продовольственных товаров являются импортными, что оказывает давление на инфляцию.

Во время праздничных дней в аймаках Дархан-Уул и Сэлэнгэ, которые считаются главными районами овощеводства, цена на картофель выросла в 2-3 раза и достигла 2400-2500 тугриков. В столице цена за 1 кг картофеля достигла 5000 тугриков.

По словам главы центрального банка Монголии, рост цены на картофель является временным кризисом, вызванным прекращением поставок. Ожидается, что началом поставки молодого картофеля и овощей ситуация улучшится, цены на мясо снизятся с августа, что смягчит рост цен и снизит инфляцию.