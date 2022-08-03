Мурманск, 3 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Объявлены результаты межрегионального конкурса лучших практик применения монументальной живописи при благоустройстве городской среды общественных и дворовых территорий в городах Арктической зоны РФ, который был организован в рамках фестиваля «Берингов пролив». В числе победивших объектов — муралы Мурманска и Кандалакши. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Роман Копин Мурал

Фестиваль «Берингов пролив» проходит в Анадыре в период со 2 по 7 августа, его целью является выявление лучших реализованных проектов в сфере благоустройства заполярных городов.

Участие в конкурсе лучших муралов приняли 7 регионов, а отборочный тур прошли 47 заявок. Работы оценивались в двух номинациях: «Лучший дизайн монументальной живописи в Арктике» и «Лучшее применение современных материалов и методик при создании монументальной живописи в Арктике», за победу в котором объявлен специальный приз.

Мурал в Мурманске «Свитер с медведями» занял второе место в номинации «Лучший дизайн монументальной живописи в Арктике». Объект был создан в 2019 году и вошёл в сборник «100 муралов России».

Победу в номинации «Лучшее применение современных материалов и методик при создании монументальной живописи в Артике» жюри присудило муралу из Кандалакши. Объект был создан в 2021 году в соответствии с разработанным дизайн-кодом города.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке со 2 по 7 августа проходит Международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годов.

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