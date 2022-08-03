Алексей Колчин,
3 августа 2022, 18:29 — REGNUM В Екатеринбурге снова представили коллекцию русского авангарда. В центре «Эрмитаж — Урал» открыта выставка «Великий переход», сообщили журналистам в городском музее изобразительных искусств.
Всего в экспозицию вошли 63 произведения, созданных более чем 50 художниками, в том числе и всемирно известными. Некоторые работы ни разу не выставлялись.
Ольга Розанова «Беспредметная композиция», Александр Родченко «Диск и крышка» (1919 г), Казимир Малевич «Супрематизм»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Обжективизм — направление, образовавшееся в послереволюционный период в противовес беспредметному творчеству. Автор — Давид Штеренберг
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работы Ивана Клюна (Клюнкова), «Супрематическая композиция» (около 1917 г.) и Веры Пестель, «Конструктивная композиция» (1916–1917 гг)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Роберт Фальк «Девочка в кресле» (1919 г.), Илья Машков «Женский портрет с зеркалом» (1918 г.)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Михаил Кичигин «Сбор фруктов» (1918 г.)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Всеволод Ульянов «Красные кони»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910) и Владимир Бехтеев «Бой быков» (1919 г.)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910)
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард
Алексей Колчин © ИА REGNUM