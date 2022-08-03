3 августа 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 18:29 — REGNUM В Екатеринбурге снова представили коллекцию русского авангарда. В центре «Эрмитаж — Урал» открыта выставка «Великий переход», сообщили журналистам в городском музее изобразительных искусств.

Всего в экспозицию вошли 63 произведения, созданных более чем 50 художниками, в том числе и всемирно известными. Некоторые работы ни разу не выставлялись.

Ольга Розанова «Беспредметная композиция», Александр Родченко «Диск и крышка» (1919 г), Казимир Малевич «Супрематизм» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Обжективизм — направление, образовавшееся в послереволюционный период в противовес беспредметному творчеству. Автор — Давид Штеренберг Алексей Колчин © ИА REGNUM

Работы Ивана Клюна (Клюнкова), «Супрематическая композиция» (около 1917 г.) и Веры Пестель, «Конструктивная композиция» (1916–1917 гг) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард Алексей Колчин © ИА REGNUM

Роберт Фальк «Девочка в кресле» (1919 г.), Илья Машков «Женский портрет с зеркалом» (1918 г.) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Михаил Кичигин «Сбор фруктов» (1918 г.) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Всеволод Ульянов «Красные кони» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экспозиция выставки «Великий переход» Русский авангард Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910) и Владимир Бехтеев «Бой быков» (1919 г.) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экспрессионизм. Лев Жегин (Шехтель) «Толпа» (1910) Алексей Колчин © ИА REGNUM