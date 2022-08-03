Сеул, 3 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Южнокорейский бой-бэнд BTS запустит в продажу собственную кулинарную книгу. Об этом сообщил портал NME 3 августа.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

В будущую книгу войдут авторские рецепты участников коллектива, а также истории артистов, связанные с каждым из представленных блюд. Сборник получит название «BTS Recipe Book» и выйдет сразу в двух версиях — японской и корейской с переводом на английский язык. Дата выхода книги пока что не раскрывается.

Напомним, 14 июня 2022 года BTS объявили о приостановке совместной деятельности. Теперь участники бой-бэнда планируют заняться сольными карьерами.