Харьковская область, , 16:46 — REGNUM Несколько тайников с оружием найдены в доме жителя Украины в ходе проверки, которую проводили бойцы Росгвардии, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.

Оружие кустарного производства Major-merkel.livejournal.com

Тайники обнаружены в одном из населённых пунктов Харьковской области в доме у подозреваемого в пособничестве украинским боевикам. В доме у украинского гражданина 1978 года рождения росгвардейцы нашли несколько тайников.

В них обнаружены «40 мм выстрелы и стартовые пороховые заряды к РПГ, дымовая шашка и около двухсот 18,5 мм светозвуковых патронов». Подозреваемого передали в правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Изъятое оружие Пресс-служба Росгвардии

Кроме того, ещё три крупных тайника с оружием нашли в другом населённом пункте Харьковской области. В них оказались «десять взведённых противотанковых управляемых ракет, около 300 бронебойно-трассирующих и более 600 осколочно-фугасных снарядов калибра 30 мм, а также два готовых к применению ПЗРК».

Оружие было уничтожено группой разминирования Росгвардии.

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