Токио, , 16:29 — REGNUM Kirby and the Forgotten Land от японской компании Nintendo стала второй по продаваемости игрой серии. Данные о продажах были опубликованы 3 августа в финансовом отчете разработчика.

Nintendo Switch OLED Пресс-служба Nintendo

За 15 недель с момента релиза Kirby and the Forgotten Land была продана тиражом более 4 млн копий. Ее обгоняет только Kirby’s Dream Land для Game Boy, которая была продана тиражом более 5 млн копий.

Напомним, что Kirby — это серия игр, разработанная японскими компаниями HAL Laboratory и Nintendo. Первой частью франшизы является Kirby’s Dream Land, вышедшая в 1992 году.

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