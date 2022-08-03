Токио, 3 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Игра Amazing Bomberman от японской студии Konami выйдет в Apple Arcade 5 августа 2022 года. Анонс состоялся 3 августа на официальном сайте проекта.

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По словам разработчика, «Amazing Bomberman привносит в серию музыкальный хаос; пока игроки будут заняты разрушением препятствий и сбором особых предметов, этапы будут меняться в зависимости от различных песен, представленных в игре». Игра будет доступна на таких устройствах, как iPhone, iPad, Mac и Apple TV при наличии подписки Apple Arcade.

Напомним, что Bomberman — это серия игр, созданная в 1983 году компаниями Hudson Soft и Konami. Игроку предстоит взять на себя управление Бомбермэном, чтобы спасти свою планету от бедствия.