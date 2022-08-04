Уфа, , 07:31 — REGNUM С 12 по 13 августа 2022 года в Белорецком районе Республики Башкортостан пройдет ежегодный международный спортивный фестиваль «Малидак». Мероприятие традиционно соберет участников из 40 регионов России, а также из других стран. Благодаря обширной программе «Малидак» активно вовлекает участников в спорт и здоровый образ жизни.

Спорт — норма жизни АНО «Национальные приоритеты»

В 2022 году фестиваль «Малидак» стал победителем в номинации «Масштаб» второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Как победитель номинации фестиваль получил грант в 300 тысяч рублей, которые пошли на его развитие. Отметим, что третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартует уже осенью 2022 года.

В августе организаторы фестиваля «Малидак» (РОО «Федерация альпинизма Республики Башкортостан», Министерство спорта Республики Башкортостан и муниципальный район Белорецкий район РБ) подготовили семь захватывающих трасс протяженностью от 5 до 100 километров, рассчитанных на участников с разными уровнями подготовки — от начального до профессионального. В этом году забег MalidakUltra пройдет со статусом национального уровня — Чемпионат России по трейлу. В рамках фестиваля также пройдут международные соревнования по скандинавской ходьбе, а для юных участников предусмотрен детский забег с призами на финише. Знатоки башкирского гостеприимства оценят соревнования «Кумысная миля», которые смогли объединить в себе спорт и любовь к национальному башкирскому напитку. Ежегодный фестиваль «Малидак» вносит весомый вклад в вовлечение россиян в спортивный туризм.

«Фестиваль «Малидак» — это захватывающие дух дистанции, которые пролегают в живописнейших местах России. Вершины Южного Урала, нетронутые дикие земли Республики Башкортостан — это настоящее место силы, которое заряжает энергией и помогает преодолеть себя. В этом году нашим вдохновением стала победа в номинации Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» — мы многому научились, стали еще лучше и готовы удивлять наших гостей. Одно остается неизменным: на фестивале каждый найдет занятие по душе и сможет провести время интересно и активно. Поэтому мероприятие подходит не только для спортсменов-одиночек, но и для целых компаний и даже семей. Мы ждем всех желающих», — отмечает автор проекта «Малидак» Дарья Струговец.

Фестиваль «Малидак» подходит не только для спортсменов, но и для любителей и даже семей. Так, в стартовом городке будут проходить веселые игры, конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа в формате openair, красочный салют и лекции от ведущих спортсменов. Для гостей будут работать аттракционы и парк развлечений, ярмарка и ЭКСПО от партнеров, а также образовательный эко-блок. Остановиться на территории фестиваля можно в палаточном городке. Атлеты, планирующие попробовать свои силы в забеге и приехавшие на фестиваль с детьми, могут воспользоваться услугами детского лагеря.

«Моему знакомству со скайраннингом в большей степени способствовала организация детского лагеря командой «Малидак». Это нереально крутая задумка организаторов, которая дает возможность детям ездить с родителями по красивейшим местам, не оставаясь дома. Атмосфера среди шатров с детскими зонами с первых минут вызвала только теплые эмоции, аж самой захотелось там остаться. Ни на миг не засомневалась в комфортном пребывании детей на время моего бега. Никакой паники по поводу небыстрого темпа. Бежала без намека на тревожность — знала, что дети в надежных руках. Утром мальчиков отводила в сапогах и теплой одежде, а к моему возвращению они были уже переодеты по погоде — сандалии, футболки. Голодными их не держали, накормили оставленными в рюкзаке перекусами. Приятным бонусом были памятные подарки за прохождение квеста», — делится участница фестиваля «Малидак» Эмма Муратова.

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на порталеобъясняем.рф.

Второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартовал 16 ноября 2021 года, проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Второй сезон конкурса отличается всероссийским масштабом: всего было подано 4027 заявок на участие из всех регионов страны, из которых в лонг-лист было отобрано 250 конкурсантов. Яркие проекты лонг-листа представляют 57 регионов, многие проекты реализуются сразу в нескольких регионах или даже имеют всероссийский масштаб.

С 19 февраля по 14 марта для авторов 250 лучших проектов прошел образовательный акселератор «Стратегия создания и продвижения спортивного продукта», который помог им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы, вывести проекты на качественно новый уровень. Участникам были доступны мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга.

28 марта был опубликован шорт-лист с финалистами конкурса, а 6−7 апреля прошла защита, в ходе которой экспертным советом были определены победители.

Благодаря конкурсу авторы инициатив смогли заявить о себе на всю страну и выиграть гранты на развитие своих проектов: победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составляет 1 миллион рублей.

Номинации второго сезона конкурса поддержали партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддержал ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступил Триколор. На телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте оператора «Большой эфир» зрители могли узнать об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию «#НашСпортЗдесь», за победу в которой боролись все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещали ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывал о проектах участников конкурса, а также выступил партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывали журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступил Российский международный олимпийский университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.