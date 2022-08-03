Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Огонь продолжает распространяться по складским помещениям в подмосковном селе Петровское. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья

Издание отмечает, что на данный момент огнем охвачено уже 5 гектаров складских помещений, хотя ранее региональное управление МЧС сообщало о площади возгорания в 3,5 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, для тушения пожара МЧС задействовало авиацию и несколько десятков единиц спецтехники.