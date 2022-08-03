Токио, 3 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo заявила, что продала более 111 млн единиц консолей Nintendo Switch. Информация об этом появилась 3 августа в финансовом отчете разработчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

В настоящее время Nintendo Switch находится на пятом месте в топе самых продаваемых консолей в истории. В первом квартале 2022 года было продано около 3,43 млн приставок, что на 22,9% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Напомним, что Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль, вышедшая 3 марта 2017 года. Она совмещает в себе свойства домашней приставки и портативной игровой системы.