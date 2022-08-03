Париж, 3 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Париже началось расследование убийства французского гражданина в Кот-д’Ивуаре, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Расследование было начато в Париже после расстрела французского гражданина в середине июля в Кот-д’Ивуар. События произошли в ночь с 17 на 18 июля, около часа ночи, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, пострадавший, 31-летний мужчина, ехал домой после ужина.

Напомним, пострадавший, родом из Кот-д’Армор, работал в компании Bouygues Construction и прибыл в Кот-д’Ивуар в сентябре 2018 года в качестве главного инженера.