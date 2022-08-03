Волгоград, 3 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 33 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Mos.ru Анализы на коронавирус

С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 227 832 жителей. Выздоровел 218 741 человек, осложнения при инфекции стали причиной смерти 6 897 пациентов.

За сутки в ковид-госпитали направили 37 волгоградцев.