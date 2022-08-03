Москва, , 16:19 — REGNUM Российский бизнес оправился от шока, возникшего в экономике РФ в начале весны 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»). Так она прокомментировала информацию о том, что индекс тревожности российских предпринимателей в июле 2022 снизился на 8 процентных пунктов по сравнению с июнем.

Предприниматель

«Скорее всего, данное падение связано с тем, что российские предприниматели оправились от шока, возникшего в экономике в начале весны 2022 года, — сказала Ковальчук. — Однако, поскольку негативные тренды продолжают свое движение вниз, хоть и медленнее, чем у наших «партнеров», то стоит ожидать постепенного возврата депрессивных настроений среди российских бизнесменов. Возможен уход в тень части малого и среднего предпринимательства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковальчук заявила об устойчивом тренде на стагнацию российской экономики.

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