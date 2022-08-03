Москва, 3 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В тех экономических условиях, которые в настоящее время сложились в РФ, перед предприятиями стоит вопрос сокращения существующих штатов, а не найма новых сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»). Так он прокомментировал данные ЦБ РФ, согласно которым в июне 2022 года показатель потребности работодателей в новых сотрудниках снизился на 15% по сравнению с 2021 годом.

Бен Шан. Безработица

«Ничего удивительного в данных цифрах нет. К примеру, по данным Росстата, наблюдается падение производства автотранспортных средств на 62,2%, в металлургии — 6,4%, в деревообработке — 14,6%, химии — 7,7%, — сказала Ковальчук. — В таких условиях перед предприятиями стоит вопрос сокращения существующего штата, а не найма новых сотрудников. Несмотря на достаточно удачные и оперативные действия правительства РФ по купированию острого кризиса после начала весны 2022 года, мы наблюдаем устойчивый тренд на стагнацию отечественной экономики. И в этой ситуации правительство должно предложить очень серьезные меры по предотвращению дальнейшего негативного развития ситуации».

По ее словам, только в этом случае возможно возобновление роста занятости и спроса на рабочую силу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сокращение в России спроса на новых сотрудников объяснили системной трансформацией рынков.