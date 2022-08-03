Лос-Анджелес, США, , 16:15 — REGNUM Сервис Netflix отменил шоу о вампирах-подростках «Первое убийство». Об этом 3 августа пишет Variety.

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Как отмечает издание, причиной закрытия сериала стала дороговизна его создания при небольшом количестве просмотров. Актёр шоу Доминик Гудман также подтвердил его отмену и поблагодарил зрителей проекта: «У меня нет ничего, кроме любви к каждому из вас! Спасибо вам всем за то, что вы приняли шоу как свое собственное».

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Первое убийство» был основан на одноимённом рассказе Виктории Шваб. В проекте снимались Сара Кэтрин Хук, Имани Льюис, Элизабет Митчелл, Обен Уайз, Грейси Дзинни и другие.

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