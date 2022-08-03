Москва, 3 августа 2022, 16:15 — REGNUM В РФ закономерно падает спрос работодателей на новых сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«В России происходит системная трансформация рынков. Многие предприятия вынужденно сократили объёмы деятельности из-за сокращения рынков сбыта и из-за проблем с поставками комплектующих, средств производства и прочего. Особенно сильно это коснулось тех производителей, которые были сильно интегрированы в систему международного разделения труда (то есть были завязаны на контактах с зарубежными партнёрами). В таких сложных условиях, что делать предпринимателю? Оптимизировать издержки. Самый простой способ — это оптимизировать затраты на труд как фактор производства. Перераспределять нормы выработки работающим сотрудникам, отказываться от приёма новых сотрудников», — сказал Ковригин.
Как полагает экономист, маловероятно, что ситуация на рынке труда быстро изменится.
«Повернуться на Восток и наладить логистические и производственные цепочки у российской экономики за месяц-два не получится. Будет плавное, медленное восстановление экономики, а значит, и рынка труда. Потребность в новых кадрах может начать расти только к 2023 году», — полагает Ковригин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что роста безработицы в России следует ждать не раньше начала осени 2022 года.
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