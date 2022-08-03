Москва, 3 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В РФ закономерно падает спрос работодателей на новых сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«В России происходит системная трансформация рынков. Многие предприятия вынужденно сократили объёмы деятельности из-за сокращения рынков сбыта и из-за проблем с поставками комплектующих, средств производства и прочего. Особенно сильно это коснулось тех производителей, которые были сильно интегрированы в систему международного разделения труда (то есть были завязаны на контактах с зарубежными партнёрами). В таких сложных условиях, что делать предпринимателю? Оптимизировать издержки. Самый простой способ — это оптимизировать затраты на труд как фактор производства. Перераспределять нормы выработки работающим сотрудникам, отказываться от приёма новых сотрудников», — сказал Ковригин.

Как полагает экономист, маловероятно, что ситуация на рынке труда быстро изменится.

«Повернуться на Восток и наладить логистические и производственные цепочки у российской экономики за месяц-два не получится. Будет плавное, медленное восстановление экономики, а значит, и рынка труда. Потребность в новых кадрах может начать расти только к 2023 году», — полагает Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что роста безработицы в России следует ждать не раньше начала осени 2022 года.