Горловка, ДНР, , 16:15 — REGNUM Полковник гвардии ДНР Ольга Качура «воевала реально, жестко, без компромиссов», была «идейной женщиной, которая боролась с нацизмом, несмотря на все тяжести, которые свалились на её хрупкие плечи», отметил 3 августа военкор Юрий Котенок.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее о гибели Качуры сообщили власти ДНР.