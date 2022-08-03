Краснодар, 3 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. 29-летний колумбийский таранный форвард «Краснодара» Джон Кордоба в ближайшее время вернется в строй. Как сообщает издание Sport24, футболист будет готов сыграть с московским «Локомотивом» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

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По информации источника, повреждение Джона Кордобы оказалось несерьезным. «Краснодар» встретится с «Локомотивом» 6 августа.

В прошедшем сезоне чемпионата России Джон Кордоба принял участие в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.

За «Краснодар» Кордоба выступает с 23 июля 2021 года после перехода из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Текущее соглашение колумбийца с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года.