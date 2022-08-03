На Урале погубившая пациента врач избежала наказания
Екатеринбург, 3 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Свердловский облсуд подтвердил врачу из Нижних Серёг, по вине которой погиб пациент. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
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Суд
Гражданке вменяли причинение смерти человеку по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Это преступление она совершила в 2019 году. 21 февраля 2022-го райсуд приговорил её к двум годам ограничения свободы с лишением на полтора года права заниматься медицинской деятельностью и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.
Стороны обжаловали приговор в облсуд. И эта инстанция утвердила акт райсуда. Приговор оставлен без изменения.