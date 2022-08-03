Горловка, ДНР, , 16:14 — REGNUM О гибели гвардии полковника Ольга Качуры («Корсы»), командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, написал 3 августа глава города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.

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«Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении. — Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!»

Приходько напомнил, что Качура была почётным гражданином Горловки. От лица жителей города он выразил «искренние соболезнования семье Ольги Сергеевны, всем, кто её знал и любил».

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