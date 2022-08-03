Советский р-он, , 16:11 — REGNUM В Ставропольском крае появился памятник Герою Советского Союза генералу Василию Маргелову. Бюст первого командующего ВДВ установили в День воздушно-десантных войск в Советском городском округе — в городе Зеленокумске.

Василий Маргелов Mil.ru

С инициативой установки памятника выступили местные десантники, сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставрополья. Средства на его создание собирали всем миром — участвовали не только ветераны ВДВ, но и простые жители округа. Автором проекта стал художник Михаил Сердюков, он изготовил бюст, установленный на «Аллее российской славы».

Как отметил в ходе торжественной церемонии открытия памятника глава Советского округа Сергей Воронков, памятник легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову станет одним из знаковых в районе мест славы. На примерах мужества и героизма таких личностей необходимо воспитывать подрастающее поколение, подчеркнул глава муниципалитета.