Москва, , 16:11 — REGNUM Властям РФ вместо стратегии «догоняющего развития» стоит перейти к стратегии «срезания углов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков.

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«В долгосрочной перспективе в сфере развития экономики целесообразно отказаться от стратегии «догоняющего развития», когда мы пытаемся пройти все шаги, ранее пройденные другими странами. Лучше использовать стратегию «срезания углов», — сказал Ицаков. — В сфере народного хозяйства это будет означать, например, прекращение попыток научить тольяттинских мастеров производить приличные машины через вливание в них гигантских средств и переход к поддержке производителей электромобилей или транспортных средств с двигателями на иных принципах. Это позволит двигаться в будущее, а «не строчить задники» в непроходящем технологическом прошлом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ надо сконцентрировать усилия на развитии внутреннего рынка и на построении экономики замкнутого цикла.

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