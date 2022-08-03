Тюмень, 3 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 131 выздоровевший и два госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 3 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 3 августа коронавирус выявили у 186 тюменцев. Это на 132 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 августа коронавирус выявили у 194 068 человек, выздоровели 188 620 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).