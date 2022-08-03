Рязань, 3 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в федеральном оперативном штабе.

Mos.ru Анализа на коронвирус

Всего в Рязанской области выявлено 123 987 носителей коронавируса. Завершил лечение выздоровлением 119 741 житель, в том числе 76 человек выписаны за сутки.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 416 пациентов.