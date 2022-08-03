Пятерых рязанцев госпитализировали с COVID-19
Рязань, 3 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в федеральном оперативном штабе.
Mos.ru
Анализа на коронвирус
Всего в Рязанской области выявлено 123 987 носителей коронавируса. Завершил лечение выздоровлением 119 741 житель, в том числе 76 человек выписаны за сутки.
От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 416 пациентов.