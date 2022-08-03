Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM В стационарах Санкт-Петербурга за сутки разместили 148 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствует справка регионального штаба. Это на 66 человек больше, чем сутками ранее.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

На лечении ковида и пневмонии в медицинских учреждениях остаются 1228 больных (+69 человек к уровню прошлых суток). До 145 больных (+2) возросло число тех, кто лежит в реанимации. А к аппаратам ИВЛ остаются подключены пока 17 пациентов (-2). Выписались из больниц за сутки 110 петербуржцев (+75).

В Петербурге работают семь городских стационаров, на их базе разбили 1579 коек. Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению, за сутки дополнительные 100 мест появились в СПбГБУЗ Городская больница № 20.

Растёт и число тех, что ведут лечение ковида вне стационаров, дома. За сутки плюс ещё 843 пациента. Итого: 7681 человек.

Напомним, что за сутки в Петербурге обнаружили 1781 случай заражения коронавирусом (+146). От ковида, как основной причины, скончались шесть больных (-1), а переболели вирусом 1183 пациента (+212).

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