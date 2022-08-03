Трабзон, Турция, , 16:08 — REGNUM Президент турецкого «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании 33-летнего хорватского центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Деяна Ловрена.

Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы не заинтересованы в Деяне Ловрене. Его нет в нашем шорт-листе на данный момент», — цитирует Агаоглу издание «Чемпионат».

«Зенит» выкупил Деяна Ловрена у «Ливерпуля» 1 августа 2020 года за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Деян Ловрен принял участие в 14 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.