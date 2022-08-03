Москва, 3 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Правительство РФ должно сконцентрировать усилия на развитии внутреннего рынка и на построении экономики замкнутого цикла в географических пределах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Целесообразно стремиться к устойчивому и прогнозируемому обменному курсу, не оставлять усилий по таргетированию инфляции, — сказал Ицаков. — Наибольшее внимание стоит уделять наиболее слабым отраслям с высокой добавочной стоимостью — сфере высоких технологий, где и до санкций наши позиции были не столь сильны. В переходный период политическое руководство должно прилагать усилия для организации взаимодействия с нейтральными странами, обеспечивающими поставку критически важных технологий, при одновременном развитии производств таких технологий внутри страны по лицензии или на основании собственных разработок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ицаков заявил, что санкции, введенные против РФ, будут меняться, постепенно перекрывая те лазейки, которые нашли российские бизнесмены.