3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:43 — REGNUM Жители Южной Кореи довольно бурно обсудили в Сети визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также реакцию КНДР и Китая на данную зарубежную поездку представительницы США.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа по местному времени, несмотря на протесты Пекина. Там она встретилась с вице-спикером законодательного органа, представителями политических партий, а также с производителями микросхем.

Китай осудил такой поступок американского законодателя, а также пообещал дать жесткий ответ на вмешательство во внутренние дела страны. Например, на следующий день после прибытия Пелоси на Тайвань Китай приостановил импорт двух видов рыбной продукции и цитрусовых с Тайваня.

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В КНДР поддержали позицию Китая о неприемлемости визита спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань.

В Пхеньяне отметили, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, поэтому попытки вести переговоры без одобрения Пекина являются вмешательством во внутренние китайские дела. МИД КНДР считает, что Китай вправе принять ряд контрмер на такие действия США. Также Северная Корея осудила вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос.

Между тем в МИД Южной Кореи отказались комментировать ситуацию, подтвердив позицию Сеула относительно важности мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного развития отношений между сторонами.

Отметим, что за последние 25 лет американские политики такого ранга ни разу не посещали остров.

«Надеюсь, в будущем Китай исчезнет с нашей карты», — надеется sksr***.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Главный враг Южной Кореи — КНДР, а главный враг всего мира — Коммунистическая партия», — отмечает dpsz.

«Пелоси приехала на Тайвань, а не в Китай. Все тайваньцы рады. Где это вмешательство во внутренние дела?» — недоумевает cool***.

«Почему Тайвань — это Китай? Тайвань, Гонконг, Макао, Тибет, Внутренняя Монголия и Маньчжурия — всё это колонии династии Цинь. Они никогда не были Китаем! Все испанские колонии были освобождены, но только Китай продолжал править всеми своей железной рукой», — пишет kkm9***.

«Отпустит ли Китай Гонконг и Тайвань? Поглотит ли Китай КНДР?» — вопрошает 2988***.

«Какое отношение Тайвань имеет к КНДР?» — недоумевает 8cal***.

«Давайте сперва избавимся от КНДР», — предлагает jube***.

«Ким Чен Ын, это место не для тебя!» — отмечает sss0***.

«Ким Чен Ын, а ты куда лезешь? Сохраняй-ка ты нейтралитет», — советует cles***.

«Китай — марионетка России», — считает psle***.

«Третья мировая… Кажется, она началась на Украине и теперь продолжится на Тайване», — сообщает sjlo***.

«Есть ли смысл? Причина, по которой Китай так сильно вырос, заключается в том, что Вашингтон сам заключил с Пекином выгодную торговую сделку и открыл им путь для роста», — пишет oaks***.

«Байден — старый дурак, превративший великолепную Америку в «бумажного тигра»… Если так хотите напасть на Китай, то зачем спонсируете Украину? Держитесь подальше от России и занимайтесь только Китаем», — рекомендует hyeo***.