Лондон, , 16:08 — REGNUM Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут подписать 35-летнего экс-форварда сборной Англии Джейми Варди, выступающего за «Лестер Сити». Об этом 3 августа сообщило издание 90min.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

ПО информации источника, оба клуба рассматривают Варди в качестве запасного на позицию центрального нападающего.

За «Лестер Сити» Джейми Варди выступает с 1 июля 2012 года после перехода из «Флитвуда» за 1,24 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского нападающего в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джейми Варди забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 25 турах Английской Премьер-лиги 2021/22.