Лондон, 3 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» предложил «Лиллю» 35 миллионов евро за трансфер 20-летнего центрального защитника сборной Бельгии Амаду Онаны. Об этом 3 августа сообщило издание RMC Sport.

Losc.fr «Лилль»

По информации источника, сумма сделки может достичь 40 миллионов евро с учетом бонусов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского защитника в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Амаду Онана принял участие в 32 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Нанта» и получил две желтые и одну красную карточки.

За «Лилль» Амаду Онана выступает с 5 августа 2021 года после перехода из «Гамбурга» за 7 миллионов евро. Текущее соглашение бельгийца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.