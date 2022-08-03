Ереван, 3 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с прибывшим в Ереван действующим председателем ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Отмечается, что армянский министр рассказал главе ОБСЕ об обстановке в регионе, которая обострилась за последние дни.

«Министр Мирзоян осудил азербайджанские попытки произвольного толкования трёхсторонних заявлений и дестабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава армянского МИД заявил важности того, какие оценки даст ситуации международное сообщество. Каспршик согласился с тем, что позиция Еревана является конструктивной и направлена на урегулирование отношений с Баку.

Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Азербайджана был ранен военнослужащий. 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В тот же день в Арцахе сообщили о двух атаках с азербайджанской стороны, в ходе которых погиб армянский карабахский военнослужащий, а также были раненые.