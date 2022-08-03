Джакарта, 3 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подняла вопрос о здравоохранении и продовольственной безопасности на встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшейся в Камбодже, сообщает Antara.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Проблемы со здоровьем сохранятся и в будущем, поэтому очень важно обеспечить готовность АСЕАН к преодолению текущих и будущих проблем», — говорится в заявлении главы МИД Индонезии.

Министр иностранных дел Индонезии рассказала о важности того, чтобы АСЕАН уделяла внимание вопросам продовольственной безопасности в Юго-Восточной Азии.

В связи с вопросом продовольственной безопасности Индонезия представила концептуальные записки о важности укрепления соглашения о чрезвычайных запасах риса в рамках АСЕАН+3.

АСЕАН+3 — это площадка, которая включает в себя десять стран АСЕАН, а также КНР, Японию и Республику Корея.