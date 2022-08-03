Абакан, 3 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Хакасии запланированы структурные изменения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

«На основе ряда подразделений министерства по делам юстиции и региональной безопасности, а также аппарата главы и правительства Хакасии создается Государственный комитет по мобилизационной работе и защите государственной тайны республики», — уточнили в региональной администрации.

Отмечается, что дополнительных финансовых затрат структурные изменения не потребуют.