Соледар, ДНР, 3 августа 2022, 16:05 — REGNUM К 4 августа союзные силы могут получить контроль за половиной города Соледар (временно оккупированная Украиной часть ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.
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В настоящее время в Соледаре идут бои за завод «Кнауф», отметил эксперт.
«Если мы возьмём его, то противник уйдёт с востока города на запад», — добавил Подоляка.