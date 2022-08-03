Соледар, ДНР, 3 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. К 4 августа союзные силы могут получить контроль за половиной города Соледар (временно оккупированная Украиной часть ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В настоящее время в Соледаре идут бои за завод «Кнауф», отметил эксперт.

«Если мы возьмём его, то противник уйдёт с востока города на запад», — добавил Подоляка.