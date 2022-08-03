Берн, 3 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Седьмой пакет санкции ЕС против России принят в Швейцарии, он включает эмбарго на российское золото. Постановление об этом опубликовано 3 августа на сайте швейцарского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

В нём указано, что Федеральный совет Швейцарии ввёл новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся военной спецоперацией на Украине. Ограничения начнут действовать в 18 часов по местному времени (19:00 мск).

«Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота (из РФ)», — говорится в документе.

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