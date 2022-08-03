Москва, , 16:06 — REGNUM Литва занимается ничем иным, как сотрясанием воздуха. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 августа прокомментировал заявление местных властей о возможной остановке железнодорожного транзита в Калининград научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередное заявление властей Литвы — это сотрясание воздуха, которое будет пресечено со стороны Европейского союза. Мы ведь помним, что в последний транспортный конфликт вмешался ЕС, и кризис был более-менее разрешён. Сейчас Литва же хочет поиграть в свою соседку Латвию и впрягается в эту политическую игру, при этом прекрасно понимая, что её осадит Брюссель, так как еврочиновники запретят Вильнюсу идти на крайние меры», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр транспорта и связи Литвы Марюс Скуодис заявил, что власти Литвы могут вынужденно остановить железнодорожный транзит в Калининград из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Однако всё зависит от решения банков.

Ранее же литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, заявил об ограничении и приостановке с 1 сентября всех операций с Россией.

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