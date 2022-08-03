Мурманск, , 16:28 — REGNUM После установления впечатляющего мирового рекорда дальности полёта — 1039 км Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин замахнулись на еще более сложный проект — первый в истории полёт к Северному полюсу на мотопараплане. Экспедиционная команда отправилась на точку старта (остров Рудольфа) из порта Мурманск на борту атомохода «50 лет Победы» в рамках ежегодного туристического круиза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Федор Конюхов Dmitry Rozhkov

В рамках экспедиции Конюхов и Потапкин планируют попасть на архипелаг Земля Франца-Иосифа и в зависимости от погодных условий предпринять попытку старта с поверхности пакового льда, взяв курс на Северный полюс. Пилотам предстоит преодолеть около 900 км на мотопараплане.

«В июне команда уже смогла установить рекорд, пролетев свыше 1000 км, поэтому вероятность достичь полюса без дозаправки весьма велика. После приземления пилоты установят лагерь и будут ожидать команду ледокола», — указано в сообщении.

За перемещениями и ледоколами можно будет следить на интерактивной спутниковой карте.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирный день окружающей среды 5 июня свою экспедицию в поддержку «Чистой Арктики» начали легендарный путешественник, амбассадор проекта Фёдор Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин. Российские пилоты вылетели из деревни Перхачёво, где собрались десятки человек, среди которых были и волонтёры «Чистой Арктики».

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